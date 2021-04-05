Жители поселка Ленинское остались без пресной воды по причине уничтоженной скважины. А в Тосно жители просят вернуть остановку рядом с ЖД вокзалом, поскольку другие расположены не так удобно и далеко.

Губернатор Александр Дрозденко ответил на вопрос жителей Ленинское в Выборгском районе, которые остались без пресной воды. В деревне по их словам была уничтожена скважина. Ничего не делается уже 2 года.

Губернатор пообещал направить специалистов Леноблводоканала на место и решить проблему.

Житель Тосно спросил Александра Дрозденко по поводу закрытой из-за несчастного случая остановки, недалеко от ЖД вокзала. Местный житель пожаловался на неудобное расположение других остановок и их далекое расположение от вокзала. Многие жители Тосно и ближайших посёлков просят вернуть остановку.

Александр Дрозденко рассказал, что нельзя просто сделать остановку, поскольку есть требования «Росавтодора» и ГИБДД. В первую очередь остановка должна быть безопасной. Однако губернатор пообещал, что на место будут направлены специалисты. Об этом рассказали в Telegram канале Online47.