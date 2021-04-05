Прямая линия: Дрозденко попросили вернуть остановку в Тосно и пожаловались на отсутствие воды в посёлке Ленинское

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти | moika78.ru - Новости СПб

Жители поселка Ленинское остались без пресной воды по причине уничтоженной скважины. А в Тосно жители просят вернуть остановку рядом с ЖД вокзалом, поскольку другие расположены не так удобно и далеко.

Губернатор Александр Дрозденко ответил на вопрос жителей Ленинское в Выборгском районе, которые остались без пресной воды. В деревне по их словам была уничтожена скважина. Ничего не делается уже 2 года.

Губернатор пообещал направить специалистов Леноблводоканала на место и решить проблему.

Житель Тосно спросил Александра Дрозденко по поводу закрытой из-за несчастного случая остановки, недалеко от ЖД вокзала. Местный житель пожаловался на неудобное расположение других остановок и их далекое расположение от вокзала. Многие жители Тосно и ближайших посёлков просят вернуть остановку.

Александр Дрозденко рассказал, что нельзя просто сделать остановку, поскольку есть требования «Росавтодора» и ГИБДД. В первую очередь остановка должна быть безопасной. Однако губернатор пообещал, что на место будут направлены специалисты. Об этом рассказали в Telegram канале Online47.

Вам будет интересно
Прямая линия: Дрозденко попросили вернуть остановку в Тосно и пожаловались на отсутствие воды в посёлке Ленинское Тосно, прямая линия, Ленинское, Александр Дрозденко
Прямая Линия: Дрозденко выслушал жалобы на тротуар в Рябово и нелегальную стройку в Гладышевском заказнике
Жительница поселка Рябово пожаловалась на тротуар, который строят впритык к движению машин, а на территории Гладышевского заказника заподозрили нелегальную стройку. Губернатор...
05.04.2021 36
Автор