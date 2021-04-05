Состояние пострадавшего в Кингисеппе от огнестрела мальчика оценивается как удовлетворительное

Врачам удалось достать пулю из шеи десятилетнего мальчика, раненного на детской площадке в Кингисеппе. Ребенок находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщает 47news вечером, 5 апреля со ссылкой на областной Следком. Сейчас мальчик находится в Ленинградской областной детской клинической больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По последней информации, извлеченная пуля — мелкокалиберная. Врачи некоторое время не могли решить, как лучше достать пулю — ранение пришлось в область жизненно важных органов.

Ранее стало известно, что напавшему с пистолетом на ребенка в Кингисеппе грозит второе уголовное дело — покушение на убийство.