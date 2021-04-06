Ленинградским автомобилистам придется постоять в пробках 6 апреля на Московском шоссе и «Скандинавии»

Трассы будут перекрыты несколько раз за день.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что Московское шоссе в Тосненском районе на 659-м километре в районе Ульяновки будет перекрыто в 10:30 и в 15:00 часов.

Отмечается, что ограничения будут введены не более чем на 10 минут, однако автомобилистам необходимо подготовиться к пробкам на трассе.

В свою очередь трассу А-181 «Скандинавия» полностью перекроют на 115-ом километре на 15:00, 15:30 и 16:00 часов.

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Автомобилистов просят принять к сведению предоставленную информацию и спланировать свой маршрут заранее.