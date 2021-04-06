Геннадий Онищенко допустил обязательную вакцинацию животных от COVID-19

Депутат заявил, что это нужно будет осуществить в случает выявления случаев инфицирования людей от животных, ранее заразившихся коронавирусом от человека.

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью РИА «Новости» назвал условие для обязательной вакцинации домашних животных от коронавируса.

Он заявил, что если появятся случаи инфицирования людей от животных, которые ранее заразились вирусом от человека, то тогда придется рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации питомцев.

«Надо помнить, что когда этот вирус жил в мелких млекопитающих и перепончатокрылых, он был не опасен для человека. И когда он преодолел межвидовой барьер, по существу, он стал другим вирусом», — заявил депутат.

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Также он подчеркнул, что то, насколько реализуется механизм заражения животного от человека, исследователям еще предстоит изучить. Онищенко добавил, что, с теоретической точки зрения, человек может заразить кошку или же собаку при тесном контакте.