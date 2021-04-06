В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 6 апреля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 56-60, 74, 79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;
  • км 15-17, 134-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 32-34 (н.х.), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, очистка осевой;
  • км 114-124, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия;
  • км 158-179, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • подъезд к МАПП Брусничное км 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 169-170 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора на разделительной полосе, в полосе отвода;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону в оба направления с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;
  • км 25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;
  • км 27 тр.р. ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка катафотов и флажков;
  • км 16-18 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;
  • км 7+300 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • км 10(транспортная развязка) ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • км 51-72 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;
  • км 37-72 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;
  • км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
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