На трассе М-10 под Тосно временно перекроют движение 6 апреля

Движение будет временно перекрыто на 659-м километре трассы М-10 «Россия» возле Ульяновки в Тосненском районе Ленобласти.

Причина: работы по подвесу проводов СИП через дорогу. Движение будет перекрыто дважды в течение дня, 6 апреля, на не более 10 минут: в 10.30 и 15.00. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учесть данную информацию при планировании своего маршрута.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля на развязке КАД с дорогой на Матоксу почти на полгода перекрыли одну полосу движения. По оставшимся полосам ввели ограничение скоростного режима до 50 км/ч.