Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Александр Дрозденко подписан закон о переносе столицы Ленобласти в Гатчину. Документ вступил в силу со дня опубликования.

Теперь высшие должностные органы государственной власти будут находиться не только в Петербурге, но и в Гатчине. Переезд администрации в новую столицу региона начнется уже в этом году. Сначала переедут Комитет по культуре, включая Музейное агентство, Комитет по туризму, Комитет по делам молодёжи, Комитет по физкультуре и спорту, а также часть администрации губернатора и правительства Ленобласти.