Предпринимателям Ленобласти дали срок «оцифровать» одежду до мая

Речь идет о товарах, которые на момент начала обязательной маркировки – 1 января 2021 года – не были промаркированы.

Система маркировки призвана защитить потребителя от некачественного, нелегального товара, а бизнес – от недобросовестной конкуренции.

Проверить легальность кожаной и трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья можно мгновенно с помощью приложения «Честный ЗНАК» — бесплатное приложение по сканированию маркировок, QR-кодов и кодов Data Matrix. Просто отсканируйте цифровой код с этикетки продукта, приложение считает тип маркировки производителя и моментально выдаст результат проверки.