Молодежь Ленобласти приглашают стать участниками всероссийского конкурса

XVIII конкурс «Моя страна — моя Россия» нацелен на развитие регионов. Заявки направляются до 12 мая.

Оставить заявку можно на сайте. В этом году конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет и посвящен Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета человека в космос.

Участником может стать любой желающий, кто подготовит проект по одной из представленных номинаций. Конкурс проводится с 2003 года и направлен на школьников и студентов, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.