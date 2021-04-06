Пьяный житель поселка имени Тельмана случайно столкнул знакомого с девятого этажа

Инцидент произошел еще месяц назад — 6 марта под окнами многоквартирного дома по Ладожскому бульвару в поселке имени Тельмана было обнаружено тело 28-летнего мужчины, упавшего с высоты.

5 апреля был задержан подозреваемый — 47-летний мужчина. Он уже дал чистосердечное признание. По версии следствия, в тот день он был пьян. Во время ссоры мужчина оттолкнул от себя знакомого, тот потерял равновесие и выпал с балкона на девятом этаже. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе СК Ленобласти.

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Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения.