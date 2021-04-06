В Любани таксист во время заказа взломал церковь и устроил в ней погром

Автор: Гузель Галимова
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Таксист устроил погром в церкви в Тосненском районе Ленобласти. Его задержали и доставили в психиатрическую больницу. 

27-летний мужчина поздно ночью взломал навесной замок на воротах церкви Петра и Павла на Загородном шоссе в Любани, ворвался внутрь, повредил сигнализацию и раскидал поминальные записки и бумажные иконы по полу.

Примечательно, что в это время он подвозил клиентку из Колпино в Любань. В какой-то момент женщина задремала, а когда проснулась, увидела, что находится на территории церкви, а водителя внутри нет.

Оказалось, что дебошир ранее был судим за наркотики.

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06.04.2021 45
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