В Любани таксист во время заказа взломал церковь и устроил в ней погром

Таксист устроил погром в церкви в Тосненском районе Ленобласти. Его задержали и доставили в психиатрическую больницу.

27-летний мужчина поздно ночью взломал навесной замок на воротах церкви Петра и Павла на Загородном шоссе в Любани, ворвался внутрь, повредил сигнализацию и раскидал поминальные записки и бумажные иконы по полу.

Примечательно, что в это время он подвозил клиентку из Колпино в Любань. В какой-то момент женщина задремала, а когда проснулась, увидела, что находится на территории церкви, а водителя внутри нет.

Оказалось, что дебошир ранее был судим за наркотики.