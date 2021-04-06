В Кингисеппе на трассе загорелся служебный автобус — видео

Информация о пострадавших не поступала.

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В паблике «ВКонтакте» «СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП» появилось видео того, как горит служебный автобус. По словам автора поста инцидент произошел на дороге на «Фосфорит».

На кадрах видео видно, как водитель автобуса пытается потушить возгорание собственными силами. На момент съемки сотрудники экстренных служб на месте происшествия не присутствуют.