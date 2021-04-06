Подпорожский район перешел в “желтую” зону по коронавирусу

В связи с улучшением коронавирусной ситуации Подпорожский район из “красной” переведен в “желтую” зону региона.

Теперь актуальное разделение по зонам в Ленобласти выглядит следующим образом:

«Красная» (первая) зона — Выборгский, Гатчинский, Тихвинский и Киришский районы.

«Желтая» (вторая) зона – Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский и Подпорожский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

В Ленобласти за последние сутки выявили 94 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 40 431 человек, выздоровели — 37 334.