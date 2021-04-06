В Ленобласти за последние сутки выявили 94 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 40 431 человек, выздоровели — 37 334.
- Волосовский район: Волосово (+1), Торосово (+2), Калитино (+1), Рабитицы (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+6), Кудрово (+2), Воейково (+1), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+1), Романовка (+1), пгт. им. Свердлова (+1), д. Углово (+1), Вирки (+1), Куйвози (+1), Манушкино (+1), Верхние Осельки (+1), Рыжики (+1), Дранишники (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Рощино (+1), Каменка (+1), Приветнинское (+1), Ильичёво (+3).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Малое Верево (+1), Репполово (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Домашово (+1), Корветино (+3), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+4), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Павлово (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Имоченицы (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Копорье (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Торковичи (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+2).
- Тосненский район: Тосно (+2), Сельцо (+1), г. Любань (+1), Красный Бор (+1).
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