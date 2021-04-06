В Ленобласти за последние сутки выявили 94 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 40 431 человек, выздоровели — 37 334.

Волосовский район: Волосово (+1), Торосово (+2), Калитино (+1), Рабитицы (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+6), Кудрово (+2), Воейково (+1), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+1), Романовка (+1), пгт. им. Свердлова (+1), д. Углово (+1), Вирки (+1) , Куйвози (+1) , Манушкино (+1) , Верхние Осельки (+1) , Рыжики (+1) , Дранишники (+1) , Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+6), Рощино (+1), Каменка (+1), Приветнинское (+1), Ильичёво (+3).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Малое Верево (+1), Репполово (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Домашово (+1), Корветино (+3), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+4), Пчева (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Павлово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Имоченицы (+1) .

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Копорье (+1) .

Лужский район: Луга (+2), Торковичи (+1).

Приозерский район: Приозерск (+4).

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+2).

Тосненский район: Тосно (+2), Сельцо (+1), г. Любань (+1), Красный Бор (+1) .