Фасадам Гатчинского дворца вернули первоначальный вид

Автор: Анастасия Щербакова
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Кадр из репортажа topspb.tv

Светлый камень со временем сильно потускнел, но работникам удалось снять многолетний налет и вернуть первоначальный светло-желтый цвет.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель КГИОП Сергей Макаров оценили ход масштабной реставрации фасада Гатчинского дворца. Исторический вид зданию вернули спустя почти 80 лет после Великой Отечественной войны, в то время оно сильно пострадало от бомбардировок.

Реставраторам пришлось работать с особенными облицовочными плитами, выполненными из пудостского и гатчинского доломита. Светлый камень со временем сильно потускнел, но работникам удалось снять многолетний налет и вернуть первоначальный светло-желтый цвет.

Фасадам Гатчинского дворца вернули первоначальный вид реставрация, Гатчинский дворец
Фасадам Гатчинского дворца вернули первоначальный вид реставрация, Гатчинский дворец
Фасадам Гатчинского дворца вернули первоначальный вид реставрация, Гатчинский дворец
Фасадам Гатчинского дворца вернули первоначальный вид реставрация, Гатчинский дворец
Фасадам Гатчинского дворца вернули первоначальный вид реставрация, Гатчинский дворец
«Фасад сделан из пудостского и гатчинского доломита. Это туф по сути, он привычного желтого оттенка. Когла струйную абразивныю очистку выполняют, он становится естественного светло-серого оттенка, вы могли в этом сами убедиться. По итогу от окислительных воздействий воздуха он фактуру свою возьмет», — Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Об этом рассказали topspb.tv.

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