Светлый камень со временем сильно потускнел, но работникам удалось снять многолетний налет и вернуть первоначальный светло-желтый цвет.
Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель КГИОП Сергей Макаров оценили ход масштабной реставрации фасада Гатчинского дворца. Исторический вид зданию вернули спустя почти 80 лет после Великой Отечественной войны, в то время оно сильно пострадало от бомбардировок.
Реставраторам пришлось работать с особенными облицовочными плитами, выполненными из пудостского и гатчинского доломита. Светлый камень со временем сильно потускнел, но работникам удалось снять многолетний налет и вернуть первоначальный светло-желтый цвет.
«Фасад сделан из пудостского и гатчинского доломита. Это туф по сути, он привычного желтого оттенка. Когла струйную абразивныю очистку выполняют, он становится естественного светло-серого оттенка, вы могли в этом сами убедиться. По итогу от окислительных воздействий воздуха он фактуру свою возьмет», — Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
Об этом рассказали topspb.tv.
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