Зеленский назвал вступление в НАТО единственным способом прекратить войну в Донбассе

Зеленский считает, что вступление в НАТО является единственным путем для Украины к окончанию военных действий на юго-востоке страны, об этом заявил украинский президент в разговоре с генсеком организации Йенсом Столтенбергом.

Также он заявил, что Киев все чаще замечает увеличение числа нарушений режима огня. По его словам, Россия стягивает к границе с Украиной войска. Они якобы находятся в готовности к наступательным действиям. Он обратился к союзникам НАТО с просьбой увеличить военное присутствие в Черном море.

Ранее Лавров сообщил, что у России больше нет отношений с Евросоюзом. Он подчеркнул, что «если и когда Евросоюз со своей стороны сочтет целесообразным устранить эту аномалию в контактах с Россией», то Москва будет готова взаимодействовать на основе равноправия.