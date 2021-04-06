Фото: дорожники ликвидируют нелегальный съезд в Гатчинском районе

Спецтехника ликвидирует нелегальные съезды с региональной дороги «Вырица — Слудицы» в Гатчинском районе, которые используют водители лесовозов.

Также дорожники оценивают причиненный ущерб: древесину складировали в несколько рядов в полосе отвода дороги, а грунтовое покрытие размыто колесами большегрузов.

В «Ленавтодоре» добавили, что бревна угрожают безопасности движения, водоотводные канавы оказались засыпаны, к тому же грузовики вывозят на колесах грязь на проезжую часть.

Напомним, что сейчас в Ленобласти идет традиционная весенняя просушка дорог и движение большегрузов по региональным дорогам ограничено. Штраф за перегруз составляет до 400 тысяч рублей.