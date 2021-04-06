На соревнованиях 3 апреля первое место занял Иван Анисимов. Серебро заработал Роман Ермаков. Тройку чемпионов закрыл Кирилл Зозуля.

Всероссийские соревнования по велоспорту принесли Выборгу несколько чемпионов. Велосипедисты выборгского клуба «Фаворит» победили на Всероссийских соревнованиях среди юниоров 17-18 лет в групповой гонке прошедшей в Судаке (р. Крым).

На соревнованиях 3 апреля первое место занял Иван Анисимов. Серебро заработал Роман Ермаков. Тройку чемпионов закрыл Кирилл Зозуля.

Выборжцы стали победителями и на следующий день. Первое место осталось за Романом Ермаком, а Даниил Кривошеев пересек финишную черту третьим

Атлетов подготовил тренер высшей категории МБУ СШОР «Фаворит» Владислав Белеванцев. Об этом рассказали ЛенТВ 24.