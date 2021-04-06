Баскетбольный «Зенит» впервые выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Автор: Гузель Галимова
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Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счетом 81:77 и впервые стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Начиная с 2014 года, когда был введен формат проведения турнира без деления на группы, регулярный чемпионат всегда выигрывал ЦСКА.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Уильям Томас, набравший 18 очков.

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02.04.2021 248
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