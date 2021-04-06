Баскетбольный «Зенит» впервые выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счетом 81:77 и впервые стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Начиная с 2014 года, когда был введен формат проведения турнира без деления на группы, регулярный чемпионат всегда выигрывал ЦСКА.
Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Уильям Томас, набравший 18 очков.
🎯 Разве это не #высокийсезон ? pic.twitter.com/GUX3kgcsxy
— Basketball club Zenit (@zenitbasket) April 5, 2021
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