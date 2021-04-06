Администрация Гатчинского района приглашает местных жителей на городские субботники

В Гатчинском районе 24 и 30 апреля 2021 года состоятся общегородские субботники, на которые зовут всех неравнодушных жителей района.

«Вместе сделаем наш дом чище!» — такими словами озаглавлено сообщение на официальной странице Администрации Гатчинского района в социальной сети Вконтакте.

Районная уборка пройдет в два этапа — 24 и 30 апреля, и руководство района приглашает принять в ней участие всех неравнодушных.

Также администрация сообщает, что в районе планируется месячник по ликвидации стихийных свалок:

«А с 23 апреля по 21 мая мы проведём месячник по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории Гатчины и Гатчинского района. Помощи будем рады!», — говорится в сообщении.