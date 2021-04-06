Глава региона рассказал о запуске скоростного электропоезда в Гатчину, а также пообещал связать Гатчину с другими городами Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о причинах переноса столицы региона в Гатчину. По его словам собственная столица это не только вопрос переезда чиновников, но и повышение статуса региона. Городу будет уделено особое внимание, будет развиваться туризм, транспорт, культура и спорт.

Помимо прочего, в Гатчину запустят скоростной электропоезд. Договоренности по этому проекту уже есть с РЖД. Проработают и возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов. Постараются реализовать прямое ЖД сообщение городов Ленобласти с Гатчиной, отметил Дрозденко. Об этом рассказали 78.ru.