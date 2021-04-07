Более 100 прогулочных маршрутов запустят по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Билеты на них не должны подорожать.

По информации издания «Петербургский дневник», гостям и жителям Санкт-Петербурга предложат более 100 прогулочных маршрутов после открытия сезона навигации.

Отмечается, что билеты в этом году не должны подорожать. В зависимости от от программы и продолжительности водной экскурсии цены будут колебаться от 500 до 800 рублей.