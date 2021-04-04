Городские мосты были проверены на исправность, а также к навигации подготовили плавсредства «Мостотреста».

В Петербурга в ночь с 9 на 10 апреля начинается навигация и сезон разводки мостов. Мосты являются не только знаменитым украшением города, но и важнейшей транспортной артерии, отметил губернатор Александр Беглов.

С 16 марта мосты проверили около 50 раз технологическими разводками. К навигационному периоду также подготовили специальные катера, водолазное судно, плавучую базу для осмотра и ремонта мостов и другие плавсредства «Мостотреста».

Стоит отметить, что всего в Петербурге 18 разводных мостов, из них в период навигации регулярно разводят 12: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского, Володарский, Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Тучков, Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты. Об этом рассказали 47channel.ru.