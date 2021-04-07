Сразу шесть заявок за день на спасение кошек получили волонтеры ПСО «Экстремум»

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Во всех случаях кошки не могли спуститься с деревьев самостоятельно.

Сразу шесть заявок за день на спасение кошек получили волонтеры ПСО «Экстремум» Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, Спасение животных, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Ленобласть, кошки, коты, Компания ПСО «Экстремум», животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, Домашние животные в Ленобласти, волонтерыИсточник: vk.com/koshkispas
Сразу шесть заявок за день на спасение кошек получили волонтеры ПСО «Экстремум» Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, Спасение животных, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Ленобласть, кошки, коты, Компания ПСО «Экстремум», животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, Домашние животные в Ленобласти, волонтерыИсточник: vk.com/koshkispas
Сразу шесть заявок за день на спасение кошек получили волонтеры ПСО «Экстремум» Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, Спасение животных, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Ленобласть, кошки, коты, Компания ПСО «Экстремум», животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, Домашние животные в Ленобласти, волонтерыИсточник: vk.com/koshkispas
Сразу шесть заявок за день на спасение кошек получили волонтеры ПСО «Экстремум» Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, Спасение животных, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Ленобласть, кошки, коты, Компания ПСО «Экстремум», животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, Домашние животные в Ленобласти, волонтерыИсточник: vk.com/koshkispas
Сразу шесть заявок за день на спасение кошек получили волонтеры ПСО «Экстремум» Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, Спасение животных, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Ленобласть, кошки, коты, Компания ПСО «Экстремум», животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, Домашние животные в Ленобласти, волонтерыИсточник: vk.com/koshkispas
Сразу шесть заявок за день на спасение кошек получили волонтеры ПСО «Экстремум» Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, Спасение животных, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Ленобласть, кошки, коты, Компания ПСО «Экстремум», животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, Домашние животные в Ленобласти, волонтерыИсточник: vk.com/koshkispas

По информации ПСО «Экстремум», волонтеры совершили несколько выездов на спасение застрявших на дереве кошек. Волонтеров вызывали в Санкт-Петербург и Ленобласть.

Отмечается, что в большинстве случаев хозяева пушистых могли обойтись своими силами, но в некоторых ситуациях приходилось пользоваться автовышкой.

— Самовыгул, падения из окон, прогулки на поводке — результат один — кот на дереве, — сообщили волонтеры.
Вам будет интересно
В Шпаньково добровольцы спасли застрявшую в вентиляции на 4 дня кошку - видео
В Гатчинском районе Ленобласти в деревне Шпаньково кошка неизвестным образом застряла в стене. На выручку питомцу пришли волонтеры "Кошкиспаса". Историю спасения...
31.03.2021 192
Автор