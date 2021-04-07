Сразу шесть заявок за день на спасение кошек получили волонтеры ПСО «Экстремум»

Во всех случаях кошки не могли спуститься с деревьев самостоятельно.
Источник: vk.com/koshkispas
Источник: vk.com/koshkispas
Источник: vk.com/koshkispas
Источник: vk.com/koshkispas
Источник: vk.com/koshkispas
Источник: vk.com/koshkispas
По информации ПСО «Экстремум», волонтеры совершили несколько выездов на спасение застрявших на дереве кошек. Волонтеров вызывали в Санкт-Петербург и Ленобласть.
Отмечается, что в большинстве случаев хозяева пушистых могли обойтись своими силами, но в некоторых ситуациях приходилось пользоваться автовышкой.
— Самовыгул, падения из окон, прогулки на поводке — результат один — кот на дереве, — сообщили волонтеры.
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31.03.2021 192