Сразу шесть заявок за день на спасение кошек получили волонтеры ПСО «Экстремум»

Во всех случаях кошки не могли спуститься с деревьев самостоятельно.

Источник: vk.com/koshkispas Источник: vk.com/koshkispas Источник: vk.com/koshkispas Источник: vk.com/koshkispas Источник: vk.com/koshkispas Источник: vk.com/koshkispas

По информации ПСО «Экстремум», волонтеры совершили несколько выездов на спасение застрявших на дереве кошек. Волонтеров вызывали в Санкт-Петербург и Ленобласть.

Отмечается, что в большинстве случаев хозяева пушистых могли обойтись своими силами, но в некоторых ситуациях приходилось пользоваться автовышкой.

— Самовыгул, падения из окон, прогулки на поводке — результат один — кот на дереве, — сообщили волонтеры.