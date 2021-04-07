В МВД рассказали о возможных изменениях в российских паспортах

В МВД разъяснили ситуацию с изменением последней страницы документа, где содержится памятка владельцу. Если эти изменения утвердят, гражданам России не потребуется получать новый паспорт.
«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — пояснили в ведомстве.
Накануне было предложено дополнить текст на 20-й странице документа напоминанием о том, что паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории страны. Также добавлялся текст о том, что его обязаны оформить все россияне с 14-летнего возраста.
Соответствующий проект постановления был опубликован в конце марта 2021 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке указано, что изменения призваны «повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации».
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