В МВД предложили увеличить срок действия паспорта

Автор: Анастасия Щербакова
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Российский паспорт / Максим Додонов, Красная Весна

Если законопроект примут, паспорт можно будет использовать 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста.

МВД России внесло предложение по изменению срока действия паспорта гражданина. Согласно новым поправкам, документ можно будет использовать ещё 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста.

Благодаря увеличенному сроку действия паспорта, граждане не будут сталкиваться с временным ограничением прав и отказом в предоставлении банковских услугах до получения нового образца. В документе также дополнят текст памятки для её владельца на последней странице паспорта.

По нынешнему закону, паспорт становится недействительным с момента, когда его необходимо менять по закону — по достижении 20 и 45 лет. Заменить его россияне обязаны за 30 дней. Об этом рассказали 78.ru.

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20.03.2021 209
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