В Ленобласти откроется центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

В центре займутся военно-патриотическим воспитанием молодежи, работой с сообществами и информационной безопасностью.

Планируется, что центр военно-патриотического воспитания молодежи разместится в Гатчине и займется подготовкой школьников к военной службе в формате пятидневных военных сборов для десятиклассников.

«В центре ребят будут обучать азам информационной безопасности, а для родителей будет организован методический центр по кибербезопасности и «горячая линия», – рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов России по работе с молодежью. Стоит отметить, что показатели региона по сравнению с 2018 годом выросли в два раза. Это стало возможным благодаря активности волонтерского корпуса, проведении молодежных форумов и многому другому.

Развитие добровольческой деятельности в регионе осуществляется в рамках регпроекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».