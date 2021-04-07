Виктория Абрамченко поручила Минприроды в «кратчайшие сроки» выделить деньги на мусорные баки

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды ускорить сроки выделения денежных средств, предназначенных на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора.

Напомним, что после того, как сроки поставки баков в 2020 году были сорваны, в отставку был отправлен Констанцин Румянцев, занимавший должность замглавы Минприроды. Проект постановления на предоставление регионам средств на приобретение контейнеров в 2021 году должен быть представлен в правительство до 12 апреля. Пресс-служба правительства сообщает, что в 2020 году было согласовано выделение на закупку раздельных контейнеров одного миллиарда рублей, однако денежные средства возвратились в бюджет, не дойдя до регионов.

Для того, чтобы обеспечить реализацию программы по раздельному сбору отходов в масштабах всей страны, как отмечает Российский экологический оператор, требуется примерно 290 тысяч контейнеров, на приобретение которых необходимо четыре миллиарда рублей.