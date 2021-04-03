В Ленобласти разработают единый стандарт для мусорных площадок

Вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин посетил Ломоносовский район Ленобласти с инспекцией.

У него появились вопросы к проектировщикам одной из мусорных площадок, которая попалась ему на глаза. Он возмутился самой конструкцией: следующей зимой крыша уже может рухнуть, а из-за проектировки — ее невозможно чистить. Теперь местным властям за свой счет придется переделывать эту площадку, ранее на ее обустройство деньги были выделены из областного бюджета.

Ильин заявил, что в Ленобласти займутся разработкой единого стандарта для таких мусорных площадок. Такая мера позволит избежать самодеятельности в этих вопросах и площадки не придётся переделывать.

Ранее мы рассказывали, что баки для раздельного сбора пластика и стекла появятся еще в восьми населенных пунктах: Колтушах, Сосновом бору, Сосново, Аннинском и Ропшинском поселениях, Киришах, Тихвине и микрорайоне «Южный».