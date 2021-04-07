В Ленобласти выявлены 92 новых случая заражений COVID-19

Автор: Александр Селиванов
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 92 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что за сутки коронавирус победили 91 человек.

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06.04.2021 105
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