В Ленобласти выявлены 92 новых случая заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 92 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.
Отмечается, что за сутки коронавирус победили 91 человек.
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