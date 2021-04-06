Мишустин поручил подготовить новые меры борьбы с коронавирусом

Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Роспотребнадзором, учеными и врачами подготовить дополнительные меры по защите россиян от коронавируса.

Предложения необходимо представить до 9 апреля. Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 остается стабильной несколько недель подряд. И чтобы не допустить повторения в России сценария ряда стран, где объявили о начале третьей волны, необходимо принимать меры.

В Ленобласти за последние сутки выявили 94 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 40 431 человек, выздоровели — 37 334. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить от коронавирусной инфекции 930 тысяч 364 жителей Ленобласти.