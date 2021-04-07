Из Ладожского озера достали тело провалившегося под лед рыбака — фото

Житель Шлиссельбурга 6 апреля ушел на рыбалку на Ладожское озеро и не вернулся.

Спасатели ПСО Шлиссельбурга обследовали береговую линию и акваторию озера в месте, где предположительно мог находиться пострадавший. В итоге нашли тело рыбака. Спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы.

Тем временем спасатели и волонтеры до сих пор разыскивают двух пропавших рыбаков в Ломоносовском районе. Мужчины 1 апреля уехали на рыбалку на автомобиле «УАЗ Хантер», после чего пропали.