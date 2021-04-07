Выплаты на детей увеличили в Ленобласти

В Социальный кодекс региона по инициативе «Единой России» внесли очередные изменения.

Так, семьи доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения будут получать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Размер выплат будет составлять 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей (10 869 рублей), в зависимости от достатка семьи.

Отмечается, что в Ленобласти 29 757 детей от 3 до 7 лет живет в семьях, где среднедушевой доход которых не превышает уровень прожиточного минимума.