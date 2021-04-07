Александр Дрозденко высказался на тему обращения с отходами в Ленобласти

О результатах работы в сфере обращения с отходами глава региона высказался в ходе пресс-клуба.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, 1 апреля 2019 года первый район в Ленобласти (Приозерский) начал работу на условиях нового федерального закона об обращении с отходами. Единый региональный оператор уже два года работает с Приозерским районом.

Глава региона подчеркнул, что единый оператор четко знает, где и как образуется, собирается, вывозится и утилизируется мусор. Компания учитывает эти показатели по всем населенным пунктам. Четко ясна не только логистика, но и морфология всех отходов.

Отмечается, что на мусорных полигонах появились первые простые сортировочные станции.