Жители блокадного кольца из Ленобласти будут получать петербургские льготы

Депутаты Заксобрания Петербурга в третьем чтении приняли поправки Социальный кодекс о защите блокадников.

Теперь жители Ленобласти, которые с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года оказались внутри блокадного кольца, будут получать денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности, а также смогут пользоваться льготами на проезд. Ранее на жителей Ленобласти звание «блокадника» не распространялось.

Документ направлен на подписание губернатору, и должен вступить в силу через 10 дней после опубликования.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти увеличили выплаты на детей. Теперь их размер будет составлять 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей (10 869 рублей), в зависимости от достатка семьи.