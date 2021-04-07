Педагога-психолога из Токсово подозревают еще в трех преступлениях над детьми

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в середине марта в Токсово задержали школьного психолога, развращавшего мальчиков. Его жертвами стали 13-летний ребенок и студент рассказавший, что около 10 лет назад до него домогался педагог.

Задержанного 60-летнего педагога изобличили в сексуальном насилии над еще несколькими детьми. С июня 2014 по август 2016 года он совершил иные действия сексуального характера в отношении мальчика 2005 года рождения. С марта 2012 по август 2013 года развращал несовершеннолетнего 2000 года рождения. Также с июня 2015 по декабрь 2018 педагог совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего 2004 года рождения.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый продолжает находится под стражей.