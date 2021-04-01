Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены, которая пропала 11 лет назад

Главному нефрологу Петербурга, заведующему отделением Мариинской больницы Александру Земченкову предъявлено обвинение в убийстве супруги в 2010 году. Ранее он был задержан.

Признательные показания он дал на очередном допросе в Следственном комитете. Следователи установили, что врач-нефролог в ходе ссоры убил супругу, затем расчленил ее тело и выбросил в пакетах в мусорные контейнеры, после чего заявил в полицию о ее исчезновении. Он сообщил, что жена ушла на работу и не вернулась.

78.ru пишет, что в то время Земченков встречался с коллегой и собирался уйти от жены. Уже через несколько месяцев после убийства он съехался с любовницей, а после женился.

В декабре 2020 года отец пропавшей лично обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возобновить поиски. Вновь были подняты материалы дела и выяснилось, что в день пропажи, 23 февраля 2010 года, у женщины был выходной и, судя по записям камер видеонаблюдения, в тот день она не выходила из дома.

В ближайшее время Земченкову изберут меру пресечения. Следком будет ходатайствовать об аресте.