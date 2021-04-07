Стало известно, за что задержан зампред Госстройнадзора Ленобласти

Ранее ivbg.ru сообщал, что задержан зампред Госстройнадзора Ленобласти Дмитрий Лобановский.

Чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями из-за недостроенного ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино Всеволожского района. Следствие считает, что Лобановский никак не отреагировал на то, что застройщик продолжал продавать квартиры дольщикам, несмотря на прекращение в 2017 году строительства жилищного комплекса. Более того, ему как должностному лицу было известно о плачевном финансовом состоянии компании.

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Также упоминается ЖК «Город детства» в Коммунаре Гатчинского района, строительство которого должно было завершиться в 2016 году. В отношении неустановленного круга лиц из числа руководителей фирмы возбуждено уголовное дело по мошенничеству.

По данным следствия, действия Лобановского потребовали выделения из бюджета трех миллиардов рублей.