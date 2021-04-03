Врио главы администрации Горбунков арестован по делу о мошенничестве

Суд арестовал на 1 месяц 15 дней исполняющего обязанности главы администрации Горбунковского поселения Ленобласти Владимира Фалалеева, сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. Чиновника подозревают в мошенничестве.

По данным следствия, чиновник заключил договор с индивидуальным предпринимателем на демонтаж здания, но без намерения его исполнения в полном объеме. В результате из бюджета поселения оказалось похищено 597 тысяч рублей, именно такая сумма по договору была перечислена с расчетного счета. Фалалеев и предприниматель были задержаны.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее обыски по делу о мошенничестве в крупном размере прошли в администрации поселка имени Свердлова.