Инспектор МАПП «Торфяновка» пропустил грузовик с 17 тоннами незадекларированной одежды

Инспектор таможенного поста МАПП «Торфяновка» стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, 4 апреля таможенник пропустил без досмотра грузовик с одеждой стоимостью более семи миллионов рублей. При этом он знал, что в грузовике контрабанда одежды и автомобиль не прошел таможенные процедуры, сообщает пресс-служба СК на транспорте по СЗФО.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ведутся обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФСБ задержала с поличным начальника таможенного поста в Петербурге за взятку. Он получил более 881 тысячи рублей.