Инспектор МАПП «Торфяновка» пропустил грузовик с 17 тоннами незадекларированной одежды

Автор: Гузель Галимова
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Инспектор таможенного поста МАПП «Торфяновка» стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. 

По данным следствия, 4 апреля таможенник пропустил без досмотра грузовик с одеждой стоимостью более семи миллионов рублей. При этом он знал, что в грузовике контрабанда одежды и автомобиль не прошел таможенные процедуры, сообщает пресс-служба СК на транспорте по СЗФО.

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Фото: СЗТУ

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ведутся обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФСБ задержала с поличным начальника таможенного поста в Петербурге за взятку. Он получил более 881 тысячи рублей.

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