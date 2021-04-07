Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей

В Эрмитаж поступила официальная жалоба о том, что обнаженные статуи плохо влияют на несовершеннолетних посетителей. Об этом рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский.

«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — рассказал он.

Пиотровский не уточнил, из какого именно ведомства поступила жалоба.

Напомним, государственный Эрмитаж возобновляет встречи в живом формате. Уже 15 апреля можно будет посетить очные встречи в Лекционных залах.