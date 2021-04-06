Очные встречи в Лекционных залах можно будет посетить уже 15 апреля.

Государственный Эрмитаж возобновляет встречи в живом формате. Представители музея сообщили о том, что в лекционные залы Главного штаба можно будет посетить уже с 15 апреля.

При входе в Лекторий будут мерить температуру, а также необходимо будет соблюдать все условия социальной дистанции. А еще нужно не забыть взять перчатки и маску.

Помимо прочего, Лекторий будет продолжать вести онлайн-трансляции в Zoom. Об этом рассказали 78.ru.