В Ленобласти за сутки выявили 91 новый случай COVID-19 — данные на 8 апреля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 91 человека, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 40 614, выздоровели — 37 507.

Бокситогорский район: Заголодно (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), п. Курск (+1).

Волховский район: Паша (+1).

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+6), Ковалево (+2), Бугры (+1), Павлово (+1), Вирки (+1), Рахья (+1), Скотное (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+3), Перово (+1), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Светогорск (+1), Приморск (+3), Ермилово (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+5), Кобралово (+2), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Коммунар (+2), Дружная Горка (+1), Переярово (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Войносолово (+1) .

Киришский район: Кириши (+2).

Кировский район: Синявино (+1), Путилово (+1), Кобона (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Большая Ижора (+2), Лаголово (+1) .

Лужский район: Луга (+3).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Ромашки (+1), Васильево (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+2), Овсище (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+1), Тельмана (+1), Ульяновка (+1), Новолисино, Сельцо (+1) , Красный Бор (+1).