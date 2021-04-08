В Ленобласти за сутки выявили 91 новый случай COVID-19 — данные на 8 апреля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 91 человека, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 40 614, выздоровели — 37 507.
- Бокситогорский район: Заголодно (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), п. Курск (+1).
- Волховский район: Паша (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+6), Ковалево (+2), Бугры (+1), Павлово (+1), Вирки (+1), Рахья (+1), Скотное (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Перово (+1), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Светогорск (+1), Приморск (+3), Ермилово (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Кобралово (+2), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Коммунар (+2), Дружная Горка (+1), Переярово (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Войносолово (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Синявино (+1), Путилово (+1), Кобона (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Большая Ижора (+2), Лаголово (+1).
- Лужский район: Луга (+3).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Ромашки (+1), Васильево (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2), Овсище (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+1), Тельмана (+1), Ульяновка (+1), Новолисино, Сельцо (+1), Красный Бор (+1).
Вам будет интересно
Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Роспотребнадзором, учеными и врачами подготовить дополнительные меры по защите россиян от коронавируса. Предложения...
06.04.2021 155