Театральный фестиваль «Всеволожская весна» приготовил семь премьер

10 апреля во Всеволожском центре культуры и досуга стартует театральный фестиваль «Всеволожская весна-2021».

Областные театры покажут зрителям 11 спектаклей, 7 из которых станут премьерными. А в день закрытия фестиваля, 24 апреля, состоится творческий вечер народного артиста России Игоря Скляра.

«Всеволожская весна» — одно из ярких событий культурной жизни региона. Организаторы фестиваля — Комитет по культуре Ленобласти, администрации города Всеволожска и Всеволожского района.

Напомним, что Александр Дрозденко встретился с известным музыкантом и режиссером Эмиром Кустурицей на площадке фестиваля «Всеволожская весна» 18 апреля 2018 года.