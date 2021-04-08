Видео: житель Гатчины брызнул из баллончика в сотрудницу салона связи и украл смартфон

Инцидент произошел во вторник вечером, 6 апреля, в салоне связи на 1-й Красноармейской улице в Петербурге.

Мужчина зашел в салон связи и попросил посмотреть мобильный телефон. Уже стоя у кассы, он распылил содержимое баллончика в лицо 25-летней девушку-консультанту и скрылся вместе с телефоном.

На следующий день подозреваемого задержали — 30-летнего жителя Ростовской области, который сейчас живет в Гатчине. Он уже был ранее судим за разбой и мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее ivbg.ru сообщал, что 7 апреля неизвестный у гостиницы «Пулковская» на площади Победы зарезал мужчину и ранил его отца. Нападавшего уже задержали.