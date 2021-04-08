Шестеро ленинградских студентов принимают участие в конкурсе «Учитель будущего»

Студенты вышли в полуфинал профессионального конкурса, проходящего в рамках нацпроекта «Образование» в Калининграде

За победу борются студенты «Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена», «Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина» и «Санкт-Петербургского государственного экономического университета».

По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса.

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Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, за последние три года в регионе на 29% выросло количество выпускников школ, которые решили получить профессию учителя, а доля молодых учителей увеличилась до 28 %.

Отметим, что 1200 молодых учителей удалось привлечь за последние три года в систему образования 47 региона, из них 250 в 2019 учебном году. Для молодых специалистов предусмотрен пакет мер социальной поддержки — это и денежные выплаты в течение 3 первых лет работы (15 тыс. рублей — подъемные, 56,5 тыс. рублей), и обеспечение жильем, и льготная ипотека.