На территории Гладышевского заказника от браконьеров спасли около 2000 особей миноги

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: Комитет по природопользованию

В ловушках также обнаружили 3 живых особи обыкновенного подкаменщика, включенного в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и экобезопасности по Ленобласти сообщил об обнаружении более 600 ловушек для миноги. Незаконный рыбный промысел браконьеры устроили на территории Гладышевского заказника в реке Чёрная.

Организаторам незаконного улова грозит штраф в 4,5 млн рублей. Специалистами было спасено около 2000 особей миноги. К сожалению 250 рыб погибло. В ловушках также обнаружили 3 живых особи обыкновенного подкаменщика, включенного в Красную книгу Санкт-Петербурга. Всех рыб выпустили в естественную среду обитания.

На территории Гладышевского заказника от браконьеров спасли около 2000 особей миноги рыба, Минога, Гладышевский заказник, браконьеры
На территории Гладышевского заказника от браконьеров спасли около 2000 особей миноги рыба, Минога, Гладышевский заказник, браконьеры
На территории Гладышевского заказника от браконьеров спасли около 2000 особей миноги рыба, Минога, Гладышевский заказник, браконьеры
На территории Гладышевского заказника от браконьеров спасли около 2000 особей миноги рыба, Минога, Гладышевский заказник, браконьеры

На браконьеров составлено 3 административных протокола, их уже ищут. Об этом рассказали в издании 78.ru.

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