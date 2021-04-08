В ловушках также обнаружили 3 живых особи обыкновенного подкаменщика, включенного в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и экобезопасности по Ленобласти сообщил об обнаружении более 600 ловушек для миноги. Незаконный рыбный промысел браконьеры устроили на территории Гладышевского заказника в реке Чёрная.

Организаторам незаконного улова грозит штраф в 4,5 млн рублей. Специалистами было спасено около 2000 особей миноги. К сожалению 250 рыб погибло. В ловушках также обнаружили 3 живых особи обыкновенного подкаменщика, включенного в Красную книгу Санкт-Петербурга. Всех рыб выпустили в естественную среду обитания.

На браконьеров составлено 3 административных протокола, их уже ищут. Об этом рассказали в издании 78.ru.