В стране тысячи людей ждут пересадку костного мозга. Для многих это единственный шанс побороть смертельную болезнь.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 8 апреля о создании в России федерального регистра доноров костного мозга. Это будет подробная база данных с постоянным обновлением, через которую специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных.

Попасть в нее сможет каждый желающий, всего лишь сдав кровь. Как отметил премьер-министр, искать доноров можно будет не только в своем регионе, а дорогу будут оплачивать.

Доноров при этом обеспечат бесплатной медицинской помощью, у них будет право на обследование, лечение и реабилитацию. Об этом рассказали ЛенТВ 24.