Очередным пополнением в мире животных порадовал Ленинградский зоопарк — на этот раз это милейшие малыши кенгурят.

В Instagram аккаунте Ленинградского зоопарка очередная радостная новость — из маминых сумок показались детеныши кенгуру. Недавно мы писали о нескольких новорожденных в зоопарке — малыш капибары, детеныши патагонских мар и очаровательный барашек стали приятным пополнением животного мира зоопарка.

Забавные сумчатые малыши появились сразу у двух самок, Деметры и Хлои, которая уже не первый раз становится мамой. Один из кенгурят родился примерно в октябре-ноябре прошлого года и уже довольно крупный, а вот второй, появившийся на свет в январе, еще даже не покрылся шерстью.

Instagram аккаунт Ленинградского зоопарка instagram.com/spbzoopark Instagram аккаунт Ленинградского зоопарка instagram.com/spbzoopark Instagram аккаунт Ленинградского зоопарка instagram.com/spbzoopark Instagram аккаунт Ленинградского зоопарка instagram.com/spbzoopark

У этих животных малыши появляются на свет совсем крошечными: их вес составляет всего 1 грамм, они помещаются в чайную ложку. Сразу после рождения они цепляются маленькими передними лапками за шерсть мамы и забираются в сумку. Увидеть их в это время невозможно – выглядывать из тёплого убежища они начинают только через несколько месяцев.

Об этом рассказали в издании ЛенТВ 24.