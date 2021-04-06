Брат и сестра родились 25 февраля, примерно в 11 часов утра. Родители имеют южноамериканские имена: мама – Гуарани, папа – Квебахо.

В Ленинградском зоопарке очередное пополнение. Недавно мы писали о том, что детеныш капибары появился на свет в Ленинградском зоопарке. Сегодня в Instagram аккаунте зоопарка поделились новостью о появлении на свет двух милых детенышей патагонских мар. Брат и сестра родились 25 февраля, примерно в 11 часов утра. Родители имеют южноамериканские имена: мама – Гуарани, папа – Квебахо.

Мама к сожалению стала кормить только мальчика. Девочку пришлось забрать из группы и вскармливать сотрудникам ветеринарного отдела. Она совсем не забоялась работников зоопарка и восприняла их как свою семью, рассказывают в Instagram аккаунте зоопарка. Сейчас она находится под тщательным наблюдением специалистов.

Мальчика посетители зоопарка смогут увидеть в павильоне «Тропический дом». Активный и общительный малыш любит пить молоко и есть кашу.